مينا عطا يروج لأغنيته الجديدة "قشطة وعسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

نشر الفنان الشاب مينا عطا مقطع من أغنيته الجديدة "قشطة وعسل"، التي تم طرحها أمس على جميع المنصات الغنائية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام.

وعلق عطا على الفيديو قائلا: "قشطة وعسل متاحة الآن، اللينك في البايو ادخلوا شوفوها ومستني رأيكم ".

وحازت الأغنية على إعجاب عدد كبير من متابعي مينا عطا، وجاءت التعليقات كالتالي: "مبروك"، "على وضعك يا مينا"، "مليون مبروك"، وغيرها .

يذكر أن الفنان مينا عطا بدأ مشواره الفني من خلال التحاقه ببرنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، واستطاع عقب خروجه من البرنامج الدخول للساحة الفنية من خلال أغانيه التي أحبها الجمهور مثل، حالة مؤقتة وأنا الصاحب، وغيرها من الأغاني.