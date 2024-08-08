تعرف على شروط حضور حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد رمضان لتقديم ثاني حفلاته بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المؤلف الموسيقي محمد شفيق، في الساحل الشمالي غدا الجمعة الموافق 9 أغسطس

الحفل يقام في سيلفر ساندس، ومن المقرر أن يكون حضوره مقصورا على حاملي الدعوات.

النجم محمد رمضان يقدم أغانيه بمشاركة فرقة موسيقية، يتولى قيادتها المؤلف الموسيقي محمد شفيق، ويقوم بالعزف على الكيبورد والباص جيتار، وتضم الفرقة محمد قطامش (جيتار)، رامي عبد الرحمن (طبلة وبركشن)، جمال علاء (درامز)، وياسر عبد الله (كيبورد).

النجم محمد رمضان أحيا بمشاركة الفرقة، الحفل الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في بورتو مارينا، ومن المقر سفر أعضائها معه إلى لبنان، لتقديم الحفل المقام يوم 17 أغسطس.

ونشر رمضان بوستر الحفل، عبر صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "بيروت راح تولع .. والفرح راح يعود، ثقة في الله أقوى حفلة في لبنان".

وخلال ظهوره في قناة ONETV اللبنانية، المشاركة في رعاية الحفل، قال: "الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات بلبنان"

وتابع: "سعيد أنني سأقدم حفلا في لبنان، هذه أول حفلة لي في بيروت، والشعب اللبناني من أكثر الشعوب التي أحبها، وأتمنى أن أقدم حفلا يليق بهم".

الحفل الذي يقدمه النجم محمد رمضان، يعد الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه، الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي، وتحمل إسم " BOSS PRODUCTION".