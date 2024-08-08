أنغام تتصدر قوائم المحتوى الموسيقي بأغنية "هو إنت مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واصلت أغنية "هو إنت مين" للمطربة أنغام، تصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها ضمن أغاني ألبوم "تيجي نسيب"

الأغنية احتلت المركز الأول في القائمة، وحققت ما يزيد عن 2 مليون و 700 ألف مشاهدة مشاهدة، عبر القناة الرسمية للمطربة أنغام، في موقع يوتيوب.

أغنية "هو إنت مين" من كلمات هالة علي، ألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور

ألبوم "تيجي نسيب" ضم 12 أغنية، وقامت المطربة أنغام بإنتاجه عبر شركتها "صوت مصر"، وأشرف على الإنتاج المنتج الفني محمد الشاعر

وبدأ العمل على تصوير أغاني الألبوم منذ 6 شهور، وتولى إخراج الأغاني المخرج حسين شعبان، والمخرج يوسف حامد

وتعاونت المطربة أنغام مع الشعراء: أمير طعيمة، نادر عبد الله، مصطفى حدوتة، عمار مصطفى، والشاعرات نور عبدالله، وهالة علي.