عقد شيرين عبدالوهاب مع روتانا.. تفاصيل عام من تبادل الاتهامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

أشعلت النجمة شيرين عبدالوهاب مجددا، الصراع الساخن الممتد منذ 2019 بينها وبين شركة روتانا، عقب تأكيدها في تصريحات صحفية، استعدادها لطرح أغاني جديدة، بعد تعاقدها مع شركة وارنر للإنتاج الفني.

التصريحات التي أطلقتها النجمة شيرين عبدالوهاب خلال الأيام الماضية عن تعاقدها مع شركة وارنر، قوبلت بتهديدات بمقاضاتها والمطالبة بالتعويض من جهة شركة روتانا.

مصدر في شركة روتانا في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "العقد الموقع مع روتانا عام 2019 مازال ساريا، ولم تلتزم بعد بتنفيذ بنوده، والذي بسبب إخلالها بها، صدر ضدها حكم بالتعويض لصالح الشركة".

وتابع: "سريان العقد يمنع المطربة من التعاقد مع أي شركة أخرى، وفي حالة ثبوت ما تروج له، سنطالبها بالتعويض لمخالفة تعاقدها مع روتانا"

ومن جانبه أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، لجوئه إلى القضاء، مؤكدا أن موكلته النجمة شيرين عبدالوهاب تم فسخ تعاقدها مع شركة روتانا

ومع تجدد النزاع نرصد بالتقرير التالي، التفاصيل الكاملة لمراحل اشتعاله.

حكم المحكمة

في مارس 2023، وعقب صدور حكم المحكمة الإقتصادية في الاستئناف المقدم من الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المطربة شيرين عبدالوهاب" بإلزام المطربة بسداد تعويض قدره 5 مليون جنيه لصالح شركة روتانا، دخل الطرفان في صراع حول تفسير الحكم.

الخبير القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بموجب القضية والحكم الصادر من المحكمة، تم فسخ التعاقد مع المطربة شيرين عبدالوهاب، بناءا على طلب الشركة".

ومن جهته رد المستشار القانوني حسين هلال "المحامي بالنقض والمكلف بمباشرة الدعوى من شركة روتانا"، وفي حديثه مع "الخليج 365"، قال: "وفقا لما هو مثبت في حيثيات ومنطوق الحكم، وأيضا كافة أوراق الدعوى، أوضح التالي، أولا: الشركة لم تطلب إطلاقا فسخ التعاقد، والدعوى أساسها بسبب عدم التزام المطربة بالعقد الموقع عام 2019، بصفتها الشخصية، و أيضا بصفتها بصفتها الضامن لشركة La Mere for artistic productions holding".

وتابع: "المطالبة بالشرط الجزائي، كانت بسبب الإخلال وعدم الالتزام بتنفيذ بنود التعاقد، وليس بداعي الفسخ أو التعويض، وبالتالي المطربة مازالت مطالبة بتنفيذ العقد الموقع عام 2019، والذي نص على تقديمها ألبومين من إنتاج روتانا، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة"

هلال، أضاف: "المحكمة لم تلغي حكم أول درجة الذى قضى بإلزام شيرين عبد الوهاب، بشخصها بالتضامن مع شركة La Mere for artistic productions holding، بأن يؤدوا ٥ مليون جنيه لصالح شركة روتانا، وهو ما تم الإشارة له في الشق الثاني من الحكم والذي نص بعدم قبول الاستئناف عليه، مع إلزامها أيضا بسداد 3 ملايين جنيه بصفتها، وهو ما جاء بالشق الأول".

نهاية وبداية

في 19 سبتمبر أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، في بيان لها، نهاية العلاقة بينها وبين شركة "روتانا"، وجاء به: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالأستاذ سالم الهندي ".

ووجهت النجمة شيرين عبدالوهاب إنذار قضائي عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي، إلى الشركة حصلت عليه "الخليج 365"، وجاء به: "نمى إلى علم الفنانة إن الشركة المنذر إليها تروج بغير حق، بعد أن تسلمت المبلغ المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 1835 لسنة 2022 محكمة القاهرة الإقتصادية، المستأنف رقم 601، بأن العلاقة العقدية فيما بينها وبين السيدة الفنانة المنذرة، مازالت مستمرة، متجاهلة أنها قبضت المبلغ المقضي به، وفقا لمنطوق الحكم، وأقرت ببراءة ذمة الفنانة المنذرة، بل وببراءة ذمة الشركة الأجنبية المنتج المنفذ، وتجاهلت إنذارين قضائيين، تسلمتهم من الفنانة".

وتابعت: "ما ورد في الحكم الاستئنافي، بأن العقدين المبرمين، فيما بين الفنانة المنذرة، والشركة المنذر إليها، والشركة الأجنبية المنتج المنفذ، قد أنتهيا بالفعل، في 8 يناير سنة 2023".

شيرين طالبت في إنذارها الشركة المنذر إليها "روتانا"، بعدم التعرض لها بالقول أو الفعل، تعرض مادي أو قانوني، وأن تلتزم بقوة الأمر المقضي به".

سوني

في نهاية 2023، وتحديدا في شهر ديسمبر، اشتعل الصراع بين النجمة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مع أنباء تعاقد شيرين مع شركة سوني العالمية، لطرح أغانيها، وزادت سخونته مع تبادل الطرفين، إرسال الإنذارات القضائية.

مصدر في شركة روتانا أجاب: "تم تسليم الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر، لصالح الشركة، في مقابل تسلم الـ 8 مليون جنيه، وهي قيمة التعويض عن عدم الالتزام بالعقد، وليس فسخه إطلاقا، علما أنه كان البحث عن حلول وسط لسبل التعاون متاحة بقوة".

وتابع: "فوجئنا بأنباء تعاقد الفنانة مع شركة أخرى، للتعاون معها، وهو ما يخالف أساس العقد الموقع مع روتانا عام 2019، والذي مازال ساريا".

بلاغات

محامي شركة روتانا للصوتيات كان قدم بلاغ رسمي، يتهم المطربة بالتشهير والإساءة لمسئولين في روتانا، بعد اتهامها لهم بسرقة الأغنية، التي كانت قد سلمتها بنفسها، إلى المنتج الفني، وطرحت بموافقتها.

ومن ناحية أخرى، تجري نيابة قصر النيل، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.