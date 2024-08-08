عمرو دياب ومحمد رمضان أبرزها.. خريطة حفلات الجمعة 9 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم عمرو دياب قائمة نجوم الحفلات المقرر إقامتها غدا الجمعة الموافق 9 أغسطس، والتي يقام أغلبها في الساحل الشمالي.

النجم عمرو دياب يقام حفله ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين

وكشف موقع "تذكرتي" عن نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب، إذ تضمنت 4 فئات هي: "الفئة الرابعة 800 جنيه، الفئة الثالثة 1200، الفئة الثانية المكونة من 6 أشخاص بـ 90.000 ألف جنيه، والفئة الأولى المكونة من 8 أشخاص بـ 160.000 ألف جنيه".

محمد رمضان

ويعد النجم محمد رمضان ثاني أبرز نجوم حفلات الساحل، المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة 9 أغسطس

النجم محمد رمضان، يقوم بإحياء الحفل المقام في شاطئ سيلفر ساندس، بمشاركة فرقة موسيقية، يتولى قيادتها المؤلف الموسيقي محمد شفيق، ويقوم بالعزف على الكيبورد والباص جيتار، وتضم الفرقة محمد قطامش (جيتار)، رامي عبد الرحمن (طبلة وبركشن)، جمال علاء (درامز)، وياسر عبد الله (كيبورد).

محمود الليثي وعصام كاريكا

ويقدم الفنان عصام كاريكا مجموعة من أغانيه، في الحفل المقام ظهرا في شاطىء "نوتشي"، في حين يشهد المكان نفسه، حفل غنائي يوم بإحيائه المطرب الشعبي محمود الليثي، مساء نفس اليوم

مروة ناجي

وضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، تقوم المطربة مروة ناجي، بإحياء الحفل المقام في مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر

بلاك تيما

احتفالا بمرور 20 عام على تأسيسها، تقدم فرقة بلاك تيما، و التي تضم الفنانين أمير صلاح الدين، ومحمد عبده وأحمد بحر، مجموعة من أبرز أغانيها، وذلك في الحفل المقام على مسرح النهر في ساقية الصاوي