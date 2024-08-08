شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تكشف عن أغنيتها الجديدة أخينا وتطرحها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الفنانة مى سليم البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة "أخينا" التي تطرحها الأسبوع المقبل على موقع يوتيوب ومنصات الأغنية، لتكون أول أغانيها في موسم صيف 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل.



مي سليم

وكانت مى سليم قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية أخرى تحمل اسم "ملناش بديل" تقديمها ديو مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغاني خلال الفترة المقبلة، حيث تسجل الأغنية ثاني تجارب مي سليم في الديوهات الغنائية بعدما قدمت أغنية "بطل تعاكسني" مع حمدي باتشان عام 2015.

وأكدت مي سليم لـ"الخليج 365" مؤخراً أنها قررت التركيز عى الغناء والحفلات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنها أخطأت في حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها الذى تعتبره عشقها الأول، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الخطأ مرة أخرى خاصة أن الجمهور كان يعاتبها في كل مكان لابتعادها عن الغناء.

وقدمت مى سليم آخر أعمالها، فيلم "بنقدر ظروفك" الذى تم طرحه مؤخراً، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.