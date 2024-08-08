شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان محمد على رزق ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى الليلة عبر إذاعة 9090، وذلك خلال حلقة خاصة تذاع في تمام الساعة 5 مساء.

من ناحية أخرى استطاع الفنان محمد على رزق بدوره في مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أن يصل إلى أعلى حالات النضج الفني ويحقق المعادلة الصعبة بالحصول على إشادة الجمهور والنقاد فى آن واحد، وذلك بتجسيد شخصية مصطفى الذى يعانى من بعض الإعاقة الجسدية لكنه استطاع أن يخرج كل مواهبة الفنية في هذا الدور وخاصة بعد أن قدمه في شخصية لحم ودم.

والمسلسل بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.