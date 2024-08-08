شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بإطلالة ساحرة بالأحمر من إسبانيا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة هنا الزاهد على مشاركة جمهورها على إنستجرام بلحظات من قضائها إجازة الصيف فى مدينة إيبيزا بإسبانيا، حيث نشرت اليوم الخميس، صورة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان أحمر أنيق.



هنا الزاهد

وفي سياق آخر تستعد هنا الزاهد لتصوير فيلم جديد بعنوان "إن غاب القط" في النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى، حيث يجمعها الفيلم بالنجم آسر ياسين للمرة الأولى، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت، وفى نفس الوقت تصور المشاهد الأخيرة لها فى فيلم "ري ستارت" مع تامر حسنى.

كما بدأت هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذى تخوض به دراما رمضان المقبل 2025، حيث استقرت هنا الزاهد وصناع العمل على "الزواج سم قاتل" اسماً للمسلسل الذى تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل وتنتجه شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.

وتسجل هنا الزاهد خوضها منافسات دراما رمضان بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى، كما تعود للظهور فى رمضان بعد غيابها على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتحديدًا منذ مشاركتها فى مسلسل النمر مع محمد عادل إمام والذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان 2021، وركزت هذه السنوات على السينما ودراما المنصات، حتى عادت إلى رمضان 2025 بمسلسل من بطولتها.

وعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضى، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي جمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحاً لافتاً، حيث وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه قبل رفعه من دور العرض هذا الأسبوع استعداداً لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2024.