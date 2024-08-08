شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده بالعباية الإسكندرانى: اللى يحبنى هدلعوا واللى يضايقنى هخلعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت النجمة فيفى عبده مع متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام من خلال فيديو ظهرت فيه مؤخراً بالعباية الاسكندراني وعلقت عليه ممازحة جمهورها ومحبيها بكتابة : "يا صباح الفل إللى يحبنى هدلعوا واللى يضايقنى هخلعواا اموووواه".

وعرفت الفنانة الاستعراضية القديرة فيفى عبده بروحها المرحة والتي تظهر بها دائماً في مقابلاتها التليفزيونية أو على صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام "، الذى تحرص من خلاله دائماً على نشر روح البهجة والسعادة بين متابعيها سواء من خلال مقاطع فيديو الرقص أو المنشورات التي تنشرها.

فتحرص الفنانة فيفى عبده طوال الوقت على نشر البهجة على صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام"، حيث تنشر بين الحين والآخر مقاطع فيديو لها وصور ملتقطة من إطلالاتها اليومية المختلفة.