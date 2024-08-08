شكرا لقرائتكم خبر عن تخسرنى.. محمد حماقى يطرح أحدث أغانيه من ألبوم "هو الأساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد حماقي أغنية "تخسرني" من ألبوم "هو الأساس"، بالتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر لأول مرة، وذلك عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى.

أغنية "تخسرني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، وتوزيع وديجيتال ماستر توما، جيتا. مصطفى نصر.

وكان أعلن النجم محمد حماقى مؤخراً طرح 3 أغنيات جديدة عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك ضمن ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم هو الأساس، والذى يطرح أغنياته بشكل منفرد عبر قناته الرسمية ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكشف حماقى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عن 3 أغنيات جديدة دفعة واحدة،، قائلا: استنوا 3 أغانى جداد الأسبوع ده؛ "صدمة" و"شاغل عيون الناس" و"بناقص" من ألبوم "هو الأساس" يوم الأربع الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، وذلك قبل طرح أغنية جديدة هى "تخسرني".