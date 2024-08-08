شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن بندوة تكريم أسامة عباس: لعب دور الجوكر واستطاع ترك بصمته والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنان القدير أسامة عباس، خلال فاعليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، وأدار الندوة الكاتب محمد بهجت، وبحضور محمد أسامة عباس نجل الفنان أسامة عباس، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن محرر الكتاب.

واستهل الكاتب محمد بهجت حديثه قائلا: المهرجان القومي للمسرح هذا العام يكرم قيمة كبيرة وهي الاستاذ أسامة عباس، ومن حسن حظي أنني تشرفت بمقابلته والتقيت به أكثر من مرة وهي شخصية مثقفة وخلوقة قدم العديد من الأدوار المختلفة أكثرها كوميدي وأقلها تراجيدي وتاريخي وأثبت بها أننا أمام قيمة كبيرة جدا.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن : في البداية أود أن أشكر المهندس محمد أسامة عباس لأنه كان له دور كبير ومساعدتي في الكتاب، وكان هناك بعض الأشخاص الذين لهم دور مهم أيضاً في خروج هذا الكتاب لأن للأسف أرشيف الأستاذ أسامة عباس لم يكن متاحا فاستعنت بالأستاذ محمد سرساوي وكذلك الدكتور عمرو دوارة وصديقتي الكاتبة إبتسام أبو الدهب، والفنان أسامة عباس تجربته كبيرة وممتدة وهو في مسيرته لم يقدم أدوار بطولة ولكن كانت أدواره متنوعة وكان جوكر حتى أنني قدمت فصل كامل في الكاتب سميته الجوكر.

وتابع عبد الرحمن: مسيرته بدأت منذ عام 69 وكانت في فرقة أضواء المسرح ثم ألتحق بفرقة عبد المنعم مدبولي وكانت محطة هامة نقلته للسينما والتلفزيون، وخلال الكتاب أخترت بعض الشخصيات الذي قدمها واحدة في المرحلة الأولى وهي سعد عجوه، والمرحلة المتوسطة شخصية إسماعيل المفتش في بوابة الحلواني، والمرحلة الأخيرة عصمت عبد المجيد في سابع جار ، هو دائما كان يترك بصمة في أي عمل له حتي لو كان بسيط مثلما حدث في ليله القبض علي بكيزة وزغلول.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

ندوة تكريم أسامة عباس



الحضور في ندوة تكريم أسامة عباس



ندوة تكريم أسامة عباس



محمد عبد الرحمن في ندوة تكريم أسامة عباس



ندوة تكريم أسامة عباس