شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمى سمير غانم يروجان لمسرحية التليفزيون قبل عرضها في العلمين والان مع تفاصيل الخبر

روح النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم لمسرحيتهما التليفزيون وذلك قبل عرضها في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة الأسبوع المقبل، حيث نشر الثاني بوستر المسرحية على حسابهما بإنستجرام وعلقا: "مسرحية التليفزيون في مهرجان العلمين الساحل الشمالي انشاء الله يوم 15 و 16 و 17 أغسطس".

مسرحية التليفزيون تُعرض في الدورة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، إطار التعاون بين إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

تدور فكرة مسرحية التلفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة إيمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيوناً سحرياً، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



ايمي سمير غانم