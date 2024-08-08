شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تطرح "إفراج" ثاني أغنياتها في موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة أيتن عامر نجاحاتها في مجال الغناء خلال الفترة الحالية، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان "إفراج" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وهى الأغنية صاحبت البوستر التي ظهرت خلاله منذ أيام بملابس السجن ولاقى ردود أفعال واسعة على السوشيال وتساءلوا عن نوعية العمل الفني.

قدمت النجمة أيتن عامر أغنية "إفراج" بألحان وتوزيع مختلف وكلمات بسيطة، .أغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهى من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

وحققت النجمة أيتن عامر نجاحاً من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدي البواخر النيلية مؤخراً، وغنت خلال الحفل عدداً من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.