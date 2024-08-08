بعد "مثيرة للجدل".. أيتن عامر تطرح أغنيتها الجديدة "إفراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة أيتن عامر أغنية جديدة بعنوان "إفراج" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي كشفت قبل أيام عن الملصق الدعائي الخاص بها، وظهرت خلاله بملابس السجن.

أغنية "إفراج" هي ثاني أغاني أيتن عامر في موسم صيف 2021، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

وحققت أيتن عامر نجاحاً من خلال أغنيتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

"مثيرة للجدل" كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.

وشاركت أيتن عامر في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وشاركها في البطولة كل من: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي Media hub سعدي – جوهر و Arouma تامر مرتضى.