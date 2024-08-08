نضال الشافعي ضيف "حد النجوم" من العلمين الجديدة على قناة ON

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، على قناة "ON"، الفنان نضال الشافعي في سهرة خاصة على هامش فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة.

يتحدث الفنان نضال الشافعي عن كواليس أعماله الفنية والصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني وقصة حبه وزواجه من زميلته في الإعدادية بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

البرنامج يُعرض يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، يشهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية والموسيقية التي يشارك في إحيائها كبار نجوم الأغنية في العالم العربي، كما يقدم لجمهوره أكثر من مسرحية بطولة عدد كبير من النجوم.