وصول هيثم شاكر ونوردو إلى بنغازي لمشاركة كحلة والجراند توتو في حفلات المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

وصل صباح اليوم السوبر ستار المصري هيثم شاكر والرابر المغربي الجراند توتو والرابر التونسي نوردو، للمشاركة في سلسلة حفلات مهرجان صيف بنغازي العائلية والشبابية، والتي تقام بعدة أماكن متفرقة من مدينة بنغازي.

كما يستعد الرابر الليبي كحلة للعودة لملاقاة الجمهور مجددا من خلال حفلة اليوم، والمقامة بمجمع سليمان الظراط، بعدما شارك في حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي، برفقة نخبة من نجوم الراب أبرزهم ويجز، ويعد كحلة أحد نجوم الراب الليبيين الذين حققوا نجاح وانتشار كبير في الوطن العربي كاملا، ويشاركه حفلة اليوم النجوم الجراند توتو و نوردو.

فيما تقام غدا حفلة للعائلات بمنتجع النخلة الذهبية، يحييها النجم المصري هيثم شاكر، ونجوم آخرين هم بج سام، وكامي كازي.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، وتقام على هامش المهرجان عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية بأماكن متفرقة من مدينة بنغازي.