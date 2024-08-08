فيفي عبده تغازل متابعيها بـ "ملاية لف" من المصيف.. وهذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

غازلت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إذ نشرت مقطع فيديو خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وظهرت فيفي، وهي مرتدية "ملاية لف"، وعلقت: "يا صباح الفل اللي بيحبني هدلعوا واللي يضايقني هخلعوا إموووووووووواه".

وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها، وعلق بعضهم: "الإنسانة الطيبة أم قلب أبيض، حلوة العباية يا فوفا".

وكانت فيفي عبده كشفت مؤخرًا عن السبب وراء عدم قبولها المشاركة في برامج المقالب خلال الفترة الماضية وذلك عبر بث مباشر على حسابها الرسمي"تيك توك"، وعلقت: " أنا قافلة موبايلاتي بقالي 4 سنين عشان محدش يعتر عليا، كل المقالب اتأذيت منها لأن مفيش حاجة كنت متوقعاها، اخر حاجة خلتني أبطل كل المقالب دي، لما روحت البلد الأفريقي اللي كان فيها كاوتش على الزلط ده كسرلي العمود الفقري فتفته كده، وخلاني أقول حقي برقبتي".

يذكر أن، آخر مشاركات فيفي عبده كانت بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا، محمد رضوان، وعرض عام 2022.

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