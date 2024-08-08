قبل عرضه في 18 أغسطس.. سامر إسماعيل في كواليس مسلسل "العميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على مسلسل العميل عن صور من الكواليس ويظهر فيها النجم سامر إسماعيل بشكل غامض في ملابس وهيئات مختلفة تكشف عن دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "في الداخل".

في إحدى الصور، يجلس سامر وعلى وجهه آثار ضرب مبرح، مما يعكس طبيعة الدور الذي يجسده. وفي صورة أخرى، يظهر سامر ممسكًا بحقيبة ومسدس.

تدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام الذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية. بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءًا من نفس العصابة. بدون علمهما، يعمل الأخوان معًا دون معرفة حقيقتهما، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

المسلسل الممتد لتسعين حلقة سيجمع في بطولته مجموعة من فناني سوريا ولبنان، منهم: سامر إسماعيل، وسام فارس، يارا صبري، أيمن زيدان ومجموعة من الفنانين الشباب، وسيعرض حصرياً على منصة شاهد يوم ١٨ أغسطس.