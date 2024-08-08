"إقبال غير مسبوق".. نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، الترويج لحفل "الهضبة" عمرو دياب المقرر إقامته غدا الجمعة، ضمن فعاليات المهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" على "إنستجرام"، صورة للنجم عمرو دياب، وعلقت عليه: "نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر له غدا الجمعة، ويشهد الحفل إقبالا غير مسبوق، حيث نفدت جميع فئات تذاكر الحفل والتي تتراوح ما بين المليون جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية مرورا بالتنوع في الفئات السعرية".

وتابعت الصفحة: "ويحيي الهضبة عمرو دياب، غدا الجمعة، واحدة من أقوى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يغني الهضبة أغنيات: يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك، انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، العالم الله، نور العين، يا قمر، راجعين، شوقنا، متخافيش، الماضي، ميال وغيرها".

واستكملت الصفحة تعليقها على الحفل: "ويأتي حفل عمرو دياب وعرض مسرحية السندباد في إطار التعاون بين موسم الرياض وهيئة الترفيه بالسعودية من جهة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من جهة أخرى، مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة".

وأنهت الصفحة تعليقها: "وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة إنسومنيا للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية (Bites by the Sea) وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يساهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل".

يذكر أن، إدارة مهرجان العلمين كشفت عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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