استعدادًا لطرحه في أوروبا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم in camera بطولة أمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهة المنتجة لفيلم in camera بطولة الفنان أمير المصري، عن البرومو الرسمي استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي بـ المملكة المتحدة وأيرلندا والدول الأوروبية من يوم 13 سبتمبر المقبل.

وشارك الفيلم قبل ذلك في مهرجان لندن السينمائي في مسابقة Sutherland والذي أقيمت دورته في الفترة من يوم 4 إلى 15 أكتوبر الماضي.

وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر خوض رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

ويذكر أن أمير المصري حصد ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima.

وفي سياق آخر، يصور أمير المصري حالياً فيلم Giant، ويسرد العمل قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلي بطل ملاكمه كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج سيلفستر ستالون.