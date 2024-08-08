بفستان أحمر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها والجمهور يعلق: "زهرة البستان" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "هنا" صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان كلاسيك باللون الأحمر، أبرز جمالها ورشاقتها.

ونالت الصورة إعجاب واستحسان الجمهور، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة الجميلات"، "زهرة البستان"، "جميلة أوي تحفة"، "أنا عاجز عن الكلام"، "ملكة الجمال"، "أجمل الجميلات ملكة".

على صعيد آخر، تواصل هنا تصوير فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه في 2024.

وبدأت هنا التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، وتكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، إنتاج شركة ميديا هب.

وكان آخر الأعمال المعروضة لـ هنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد.

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