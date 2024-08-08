شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسرحية "السندباد": أشكر الشركة المتحدة لإتاحة فرصة عرضها بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد زيزو، مؤلف مسرحية "السندباد"، إن المسرحية تم عرضها في 23 ديسمبر 2023 فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما عرضت في جدة منذ شهر مضى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية "on"، أن المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها بالسعودية، مشيرًا إلى أن هناك ردود فعل واسعة على عرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية خاصة أن الفنان كريم عبدالعزيز بطل العمل، وكان آخر عمل مسرحي له "حكيم عيون"، منذ 22 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون مدة العرض أكثر من 3 أيام.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، على جهدهم في توفير فرصة للجمهور لرؤية هذه المسرحية في مهرجان العلمين.

مسرحية السندباد، من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، محمد توب، محمد حسني، عبدالرحمن حسن، محمد مغاوري، ومن تأليف محمد زيزو، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج آلاء الغزالي، وموسيقى وألحان عزيز الشافعي.