أحلام الشامسي توجه رسالة للأمير الحسين والأميرة رجوة

تغزلت الفنانة أحلام الشامسي في صورة الأمير الحسين والأميرة رجوة، عقب خروجهم من المستشفى بعد ولادة الأميرة الصغير إيمان ابنة الحسين، ونشرت الفنانة الإماراتية صورة الثنائي، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عن فخرها وإعجابهم بها.

ونشرت الفنانة الإماراتية الصورة بتعليق تفاعل معه متابعيها، معبرين عن إعجابهم بصور الثنائي، الأمير الحسين والأميرة رجوة، خاصة بعد تداول الصور الأخيرة للثنائي عقب ولادة الحفيدة الأولى للأسرة المالكة.

تعليق أحلام على صور الأمير الحسين والأميرة رجوة

وكتبت أحلام في تعليقها: "ما شاء الله تبارك الرحمن أنتم مثلي كل ما أشوفهم ادعي لهم ربي يسعدهم ويحميهم تحية إماراتية بقلب أردني للشامخين". ليستكمل المتابعون تهنئتهم للأمير الحسين وزوجته على مولودتهم الأولى.

تفاعل الجمهور مع تعليق أحلام الشامسي في تعليقات منها: "الله يحفظهم وانتي قلبك طيب وتحبين اللي مثلك وبطيبك القلوب الطيبة الرحمة لا تعرف إلا الحب انا أفرح وانبسط إذا شفتهم الله يسعدهم ويحميهم ويحميك أنت ومبارك وعيالي وزوجاتهم وبنتي وزوجها أحب الأزواج اللي يحترمون بعض ويخافون على بعض". "انتي ملكه فعلا أستاذة أحلام شكرا لمشاعرك الصادقة والطيبة تجاه الأدرن دائما".

كما جاء في التعليقات: "تبارك الرحمن ولا تنسين جمالك سيده أحلام سلامنا لكم جميعا وسلام خاصة للمبارك الأنيق المحترم المتواضع ربي يحفظكم وخذي كمان الجمال والحنيه". "تحية إماراتية سعودية * أحلام انتي بنتنا، وكل بيت في السعودية يعرفك ويدعي لك كمان". "شكرًا لكِ، أم فاهد، على محبتك وتقديرك لعائلتنا الملكية. كأردنية، أعتز بدعمك وتعليقك الجميل. نتمنى لكِ كل النجاح والتوفيق في مسيرتك الفنية".

الأمير الحسين والأميرة رجوة

وعبر آخرون عن إعجابهم بكلمات أحلام الشامسي في تعليقات منها: "ه والله يا حلومه كلنا نحبهم على بساطتهم حتى بعز تعبها تضحك لناس تبارك الرحمن الله يرزقهم فوق سعادة، ويرزقنا وياهم يا كريم ". "عندك حق أنا ها الثنائي يخطف قلبي، كل صورة لهم صادقة أكثر من اللي قبلها ما يسوون شو، عفوية رجوة تذكرني بعفوية الملكة رانيا، أعشق ها الأسرة كلها بهجة وسعادة وجمال".

وهنأ الجمهور الأمير الحسين والأميرة رجوة استكمالا للاحتفالات بقدوم المولودة الأولى له، وكتبوا في التعليقات: "خالص التهاني القلبية والتبريكات بمناسبة استقبال الأسرة الملكية الهاشمية الأردنية؛ المولودة سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، داعين الله أن ينبتها نباتا صالحا، وأن يعزّها ويكرمها ويعلي مقامها ويرفع شأنها". "ما شاء الله. خبر جميل ومؤثر. نسأل الله أن يحفظ الأميرة إيمان بنت الحسين، ويجعلها من الصالحات البارات بوالديها، وأن يبارك للعائلة الملكية في هذا المولود الجديد". "نبارك لولي العهد الأمير الحسين وللأسرة المالكة الأردنية بمناسبة مولودتهم الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين، ونتمنى لها حياة سعيدة ومليئة بالنجاح والرخاء".

ابنة الأمير الحسين والأميرة رجوة

وخلال الأيام الماضية عمت الفرحة الأردن، بعد استقبال الأسرة المالكة الأردنية حفيدتها الأولى، إيمان، وخطف الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة القلوب بلقطات عفوية، وثقت فرحتهم بمولودتهما الأولى، ومن بينها لحظة خروج الأميرة رجوة حيث ظهرت ممسكة بيد زوجها الذي يحمل في يده الأخرى ابنته إيمان، وهي اللقطة التي تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي وسط الكثير من التعليقات التي عبرت عن فخر وإعجاب المتابعين بالأمير الحسين وتدليله لزوجته.

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