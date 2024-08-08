بسبب الجن.. داليا البحيري تقاضي مذيعاً مصرياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة المصرية داليا البحيري، مقاضاة مواطنها الإعلامي أحمد دياب، بعدما أعاد نشر حديث لها عن الجن، جاء في برنامج “عفاريت حسين الإمام”، الذي كان يقدّمه الفنان الراحل.

اتهمت البحيري، دياب، في بيان صحافي، بأنّه أساء إليها بذكره تفاصيل هذه القصة، وإضافة معلومات غير صحيحة، قد تكون سبباً في تشويه صورتها واتهامها بالترويج لأعمال السحر والشعوذة، لذلك قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه، ودَعَمها في هذا القرار الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

القصة التي ذكرتها البحيري في البرنامج، أنها فوجئت باختفاء صديق لها في ظروف غامضة، حتى ظنّ الجميع وفاته، ولكن بعدما جلست مع إحدى العرّافات، أخبرتها بأن الشخص الذي اختفى فجأة من حياتها لم يمت، لكن الجن سيطر على روحه، وحالياً هو موجود في العراق.

اتضح أن الروايات التي كانت تُذكر في البرنامج، مفبركة وغير حقيقية، وأن حسين الإمام، اتفق مع ضيوفه على سردها لتتماشى مع طبيعة البرنامج القائم على إثارة الرعب والتشويق. وأكّدت البحيري، ذلك في ردّها على إحدى المتابعات، بعدما سألتها عن سبب مقاضاة دياب، في حين أنها ذكرت الرواية بنفسها.

يُذكر أن آخر أعمال البحيري، فيلم “أولاد حريم كريم، الذي عُرض في العام الماضي، وشاركت في بطولته بجانب: مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي قدّمته في العام 2005.