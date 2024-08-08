دايزي ريدلي تعلن إصابتها بمرض غريفز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة دايزي ريدلي التي أدت شخصية راي في أحدث عمل من سلسلة “ستار وورز”، أنها تعاني من مرض في الغدة الدرقية يتسبّب لها بتعب شديد وخسارة في الوزن.

وأفادت النجمة الأميركية البالغة 32 عاماً، في مقابلة مع مجلة “وومنز هيلث” نشرت الثلاثاء، بأنها مصابة بمرض غريفز.

وقالت: “هذه المرة الأولى التي أتحدث فيها عن الموضوع”، مشيرة إلى أنّ تشخصيها بالمرض يعود إلى أيلول (سبتمبر) 2023.

ومن بين الأعراض التي أصابتها تسارع في نبضات القلب، وخسارة في الوزن، وتعب، ورعشة في اليدين، بحسب المجلة.

ولم تدرك الممثلة التي أنهت حديثاً تصوير فيلم “ماغباي” Magpie المقرر عرضه قريباً وتؤدي فيه دور أم تواجه صعوبات في علاقتها الزوجية، في البداية أنها مريضة.

وأوضحت: “اعتبرت أنني أنهيت حديثاً تأدية دور مرهق جداً، وربما لهذا السبب أشعر بالتعب”.

ومرض غريفز هو السبب الأكثر شيوعاً لفرط نشاط الغدة الدرقية ويطال النساء أكثر من الرجال، بحسب جمعية الغدة الدرقية الأوروبية.

وقد عانت منه شخصيات أخرى مثل مغنية الراب ميسي إليوت والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة باربرا بوش.

وقالت ريدلي: “إزاء الإحصائيات المختلفة المتعلقة بالنساء غير المشخصات أو اللواتي لم يُشخَّصن بشكل جيّد، يجب أن نتّفق على الاعتراف بأننا بالفعل لسنا بخير”، مضيفةً “من الطبيعي أن نشعر بأننا لسنا بخير”.

وأشارت نجمة “ستار وورز” التي تتّبع نظاماً نباتياً أساساً، إلى أنّها بدأت نظاماً غذائياً خاليا من الغلوتين منذ تشخيص إصابتها.

وتابع: “لست صارمة جداً بشأن هذا الأمر، ولكنّ خفض كميات الغلوتين يجعلني أشعر بالتحسن”.