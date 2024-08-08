موعد عرض مسلسل محمد رمضان الرمضاني مجهول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الممثل المصري محمد رمضان جمهوره، بإعلان تعاقده على عمل جديد في رمضان، قائلاً: “رمضان يجمعنا”.

ونشر رمضان، صورة عبر “إنستغرام”، ظهر فيها لحظة التوقيع، كاشفاً عن أنه سيتمّ عرضه في شهر رمضان الكريم، لكن لم يحدّد ما إذا كان يقصد العام المقبل 2025، أم الذي يليه.

ويرجع سبب حيرة الجمهور، لكون محمد رمضان أعلن في شهر حزيران (يونيو) الماضي، خروجه بشكل رسمي من منافسة الموسم الرمضاني المقبل، لانشغاله في التحضير للفيلم التاريخي “أسد أسود”، الذي سوف يستغرق وقتاً طويلاً منه، كما كشف عن تعاقده على فيلم ثانٍ سوف يعلن عن تفاصيله بعد الانتهاء من التحضيرات له.

وتردّدت معلومات بأن غياب رمضان عن الموسم الرمضاني للعام الثاني توالياً، يرجع إلى انشغال عدد من المخرجين الذين يرغب في التعاون معهم، من بينهم محمد سامي، الذي أكّد أنه اعتذر، بسبب تعاقده على عملين سوف يُعرضان في الموسم ذاته، من بطولة عمرو سعد ومي عمر.

وكان من المفترض أن يخوض رمضان الموسم الرمضاني الماضي بالجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض في رمضان 2023، وعلى الرغم من تعاقده بصورة رسمية على تقديمه، لكنه تراجع بسبب عدم تحمسه ومخرج المسلسل للفكرة، إذ أكّد كل منهما عدم رغبتهما في استغلال نجاح الجزء الأول، بصورة قد تؤثر سلباً على شعبيته.