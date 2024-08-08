رحمة رياض تنضم إلى عالم PUBG: “اني اساسية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة العراقية رحمة رياض تعاونها مع لعبة PUBG، من خلال أغنية “اني اساسية”، وإطلالتها باللعبة بشخصية حورية البحر.

ونشرت رحمة رياض في حسابها عبر موقع إنستغرام مقطعا من الأغنية، وأرفقته بالتالي: ” يسعدني الإعلان عن تعاوني الجديد مع PUBG MOBILE! بإصدار أغنية “اني اساسية‬” عن شخصية حورية البحر التي تروي قصة الحب والشجاعة!”.

وتابعت: “والآن بإمكانكم الحصول على مجموعتي الحصرية والعديد من العناصر المميزة! يلاّ نلعب سويه في ساحة المعركة”.

وحققت أغنية “اني اساسية” نسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة من صدورها، فتصدّر فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” في العراق والسعودية ولبنان والإمارات وغيرها من البلدان العربية.