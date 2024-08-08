تفاصيل إلغاء حفلات تايلور سويفت بسبب تهديدات إرهابية في النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جماهير ومتابعي النجمة الأمريكية العالمية تايلور سويفت بقرار إلغاء عدد من حفلاتها الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في النمسا ضمن جولتها الغنائية، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود مؤامرة من قبل عدد من المشتبه بهم لمهاجمة حفلات تايلور سويفت وذلك وفقًا لموقع "Associated Press".

ووفقًا لتصريحات السلطات النمساوية اليوم الخميس، أنه تم العثور على مواد لصنع القنابل حيث استلهم المشتبه بهم الأفكار من تنظيمي داعش والقاعدة، وقال أحد المسؤولين أن أحدهما اعترف بالتخطيط لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خارج مكان الحفل، حيث تم إلغاء ثلاث حفلات بيعت تذاكرها يوم الأربعاء، بعد أنفاق العديد منهم آلاف اليوروهات على السفر والإقامة في عاصمة النمسا لحضور جولة تايلور سويفت الغنائية التي تحمل عنوان "Eras Tour" والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب إرنست هابل.

وقال منظمو جولة تايلور سويفت الغنائية في النمسا، إنهم توقعوا وجود ما يصل إلى 65 ألف مشجع داخل الاستاد في كل حفل، وما يصل إلى 30 ألف متفرج في الخارج، حيث أكد السلطات الأمنية أن المشتبه بهم خططوا لشن هجوم ما بين اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وذلك بحسب تصريحات وزير الخارجية النمساوي جيرهارد كارنر.

ودافع المستشار النمساوي كارل نيهامر، عن قرار إلغاء حفلات تايلور سويفت، وأكد أن اعتقال المشتبه بهم تم قبل ساعات من العروض المقررة الخميس والجمعة والسبت، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أتفهم جيدًا أن أولئك الذين أرادوا تجربة الحفل على الهواء مباشرة يشعرون بحزن شديد، الأمهات والآباء يعتنون ببناتهم وأبناهم الذين كانوا مليئين بالحماس والترقب لهذا الحفل، ولكن من المهم أيضًا أنه في مثل هذه اللحظات الخطيرة كما هو الحال الان، من المحتم أن تأتي السلامة في المقام الأول".

يذكر أن، تايلور سويفت من المقرر أن تحيي حفلًا ضخمًا في استاد ويمبلي في لندن خلال الفترة من 15-20 أغسطس الجاري لتختتم جولتها الأوروبية من جولة "Eras Tour" التي سجلت العديد من الأرقام القياسية.

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