"كنا بننزل شط مجاني"..محمد رمضان يستعيد ذكرياته مع الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

استعاد الفنان محمد رمضان، ذكرياته مع فصل الصيف قبل دخوله مجال التمثيل.

ونشر رمضان، صورة له أمام البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "زمان كنت أنا وصحابي بننزل شط مجاني كان زحمة بس كنت في قمة سعادتي بضحك وألعب معاهم النهاردة تقريبا بقعد على شط لوحدي بس مبضحكش زي زمان ولا بلعب زي زمان، عشان كدة لو خيرتني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي طبعا".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، وشاركه البطولة الفنانة هالة صدقي، وزينة ومي كساب وايمان العاصي ومنة فضالي وغيرهم من النجوم.