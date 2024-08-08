بفستان أسود.. أحدث جلسة تصوير لـ مايان السيد على "انستجرام" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالات صيفية لها.

ونشرت مايان، الصور، عن طريق "ستوري" حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود صيفي، أبرز جمالها وأناقتها.

جدير بالذكر أن مايان السيد تشارك بفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

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