أحمد سعد يطرح أغنية "رجالة" بمشاركة السقا وعمرو سعد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

طرح المطرب أحمد سعد، مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "رجالة" والتي يتعاون فيها معه شقيقه الفنان عمرو سعد والفنان أحمد السقا.

ونشر سعد، الفيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "اسمعوا دلوقتي أغنية رجالة من برنامج بيت السعد غناء أحمد سعد- أحمد السقا - عمرو سعد على يوتيوب وكل المنصات".

وكان الفنان أحمد السقا، حل ضيفا ببرنامج "بيت السعد" تقديم عمرو سعد وأحمد سعد ويذاع على قناة mbc مصر.

يذكر أن، أغنية "رجالة" ليست الأولى التي يتم طرحها عبر برنامج "بيت السعد"، حيث سبق أن طرح الثنائي عمرو وأحمد سعد أغنية "الكيميا راكبة".