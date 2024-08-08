نيرمين الفقي بإطلالة تشبه أميرات ديزني.. والجمهور: "قمر مصر الأول" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نيرمين الفقي الأنظار بإطلالتها الساحرة التي تشبه أميرات ديزني، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "نرمين الفقي"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أصفر لامع.

ونالت الصور، إعجاب المتابعين على "انستجرام"، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "آخر شياكة وطعامة والله"، "ربنا يحفظك ويحميكي"، "منورة يا قمر"، "أميرة روايات"، "أحلى وأشيك واحدة في الدنيا"، "أنتي قمر يا روحي"، "قمر مصر الأول".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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