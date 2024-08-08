بـ "فستان قصير".. نسرين طافش تنشر جلسة تصوير جريئة من موناكو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في موناكو.

وظهرت نسرين، مرتدية فستان قصير أنيق خطفت به الأنظار، وعلقت: "جميلة مثل الدمية"، وحرصت على التقاط عددا من الصور التذكارية بعدد من شوارع موناكو.

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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