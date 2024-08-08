شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية السندباد كامل العدد فى أولى ليالى عرضها بمهرجان العلمين الجديدة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من جمهور مدينة العلمين الجديدة على حضور مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز، فى أولى ليالي العرض على مسرح يو، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في إطار تعاون الشركة المتحدة مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجم كريم عبد العزيز، كل من: نيللي كريم، ومصطفى خاطر وسامى مغاورى وويزو، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مهرجان العلمين الجديدة

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



جانب من عرض مسرحية السندباد فى مهرجان العلمين الجديدة



جمهور مهرجان العلمين الجديدة في عرض مسرحية السندباد



حضور جماهيري كامل العدد في عرض مسرحية السندباد فى مهرجان العلمين الجديدة



سامي مغاورى وابطال مسرحية السندباد من عرضها فى مهرجان العلمين الجديدة



كريم عبد العزيز و مصطفي خاطر من عرض مسرحية السندباد فى مهرجان العلمين الجديدة



كريم عبد العزيز يحيى جمهور مهرجان العلمين الجديدة من عرض مسرحية السندباد