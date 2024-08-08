شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت: طلب منى إخفاء حجم بطنى فى تصوير أحد مشاهد فى فيلم Lee والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية كيت وينسلت إنها طُلب منها إخفاء "حجم والتوائات بطنها" أثناء تصوير فيلمها الجديد Lee، وفى أحدث حوارتها الصحفية وفقا لتقرير نشر على موقع nme، أكدت وينسلت إن أحد أفراد طاقم الفيلم علق هذا التعليق خلال مشهد كانت ترتدي فيه بالبكينى.



وصرحت وينسلت قائلة:" كان يوجد مشهد حيث أجلس بالبكينى خلال تصويره، ووجاء أحد أفراد الطاقم بين اللقطات وقال لى: "قد ترغب في الجلوس بشكل أكثر استقامة، حتى لا يظهر حجم بطنك والتوائتها".



في فيلم السيرة الذاتية الجديد Lee، تلعب وينسلت دور المصورة الأسطورية للحرب العالمية الثانية لي ميلر ويشارك في بطولة فيلم Lee ماريون كوتيار وأندريا رايسبورو وآندي سامبرج وألكسندر سكارسجارد، ومن المقرر أن يطرح الفيلم إلى دور السينما في سبتمبر المقبل.