شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تكرم صناع مسلسل قاسم أمين فى احتفالية ذكرى ميلاد مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والفنان الكبير أحمد شاكر عبد اللطيف والذي قدم شخصية الخديوي عباس حلمي الثاني، والفنان الكبير سامح الصريطي والذي قدم شخصية الخديوي عباس حلمي الثاني في المسلسل المهم "عبد الله النديم" إنتاج سنة 1982، والسيناريست محمد سيد عيد، وذلك في احتفالية محمود التميمي صاحب مشروع أرواح في المدينة.

جاء التكريم ضمن أسبوع إحياء الذكرى الـ150 لميلاد الزعيم مصطفى كامل، بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة رسمية وأهلية.

وشهد قصر الأمير طاز لقاء أرواح في المدينة الذي يمثل زيارة إلى مصر قبل 150 سنة في زمن مصطفى كامل، وهو مشروع الإعلامي محمود التميمي، ويشهد اللقاء تكريم رموز العمل الدرامي الكبير "قاسم أمين" إنتاج عام 2002، والذي جسد تلك الحقبة المهمة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عبر تكريم المبدعين الكبار وتشارك في هذا التكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تحرص على تكريم المبدعين في كل مجال.

وشهد الاحتفالية المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرجة القديرة إنعام محمد علي، والفنان الكبير أحمد شاكر عبد اللطيف والذي قدم شخصية الخديوي عباس حلمي الثاني، والفنان الكبير سامح الصريطي و الذي قدم شخصية الخديوي عباس حلمي الثاني في المسلسل المهم "عبد الله النديم" إنتاج سنة 1982.



المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يلقى كلمته فى احتفالية تكريم صناع مسلسل قاسم امين



المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



تكريم احمد شاكر عبد اللطيف



تكريم سامح الصريطي



سامح الصريطي



الاعلامي محمود تميمي والسيناريست محمد سيد عيد



السيناريست محمد سيد عيد



الفنان احمد شاكر عبد اللطيف



الفنان سامح الصريطي



المخرجة انعام محمد علي



المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يكرم احمد شاكر عبد اللطيف



المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يكرم السيناريست محمد سيد عيد



المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يكرم المخرجة انعام محمد على