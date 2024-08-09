سيدة تتهم أسرة هنا الزاهد بالاستيلاء على منزلها

أزمة جديدة تعيشها الفنانة هنا الزاهد، بعد أن أطلقت سيدة نداء استغاثة ضدها وضد والدتها شيرين المنزلاوي، واتهمتهما بالاستيلاء على شقتها السكنية في إحدى المجمعات السكنية دون الحصول على المقابل المادي منهم، موضحة أن الأمر مستمر منذ سنوات، وأن الفنان الراحل طلعت زكريا هو من توسط لهما لقبولها إقامتهم لديها.

سيدة تشن هجوماً على أسرة هنا الزاهد

ونشرت سيدة تدعى عزة الفقي، مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيه ما تقوم به والدة هنا الزاهد ضدها، بعد أن أقامت لديها في شقتها لسنوات، موضحة أنها تلقت منها اتصالاً في بداية الأمر من أجل تأجير المنزل، إلا أن زوجها رفض الأمر؛ لأنه سيحتاج المنزل خلال فترة زمنية.

وأوضحت السيدة إلى أن زوجها كان يرفض تأجير المنزل إلا أن تدخل الفنان الراحل طلعت زكريا غير الأمر، خاصة أنه تحدث معهم بصفة شخصية للتوسط لهم على مسؤوليته الشخصية، من أجل تأجير المنزل لهم لمدة 5 سنوات فقط.

وأضافت: "طلعت زكريا قال وقت ما ترجعوا البيت هيكون في الحفظ والصون"، موضحة أنها اقتنعت هي وزوجها بالأمر إلا أنهم قرروا تأجيل المنزل لمدة 3 سنوات فقط، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة كان إيجار المنزل قد يتأخر قليلاً.

وأكدت أنه بعد عودتها هي وزوجها من الخارج، طلبت منهم استعادة المنزل، ولكن أسرة هنا الزاهد رفضت، قائلة: "شيرين ردت عليا، وقالت ألفاظ بشعة، وقالت إحنا مش خارجين وأعلى ما في خيلكم اركبوه".

وأوضحت السيدة إلى أن الأمر تطور إلى إقامة دعوى قضائية من أجل استرداد المنزل، مشيرة إلى أن المحكمة أصدر حكماً بإخراجهم منه ودفع الإيجار حتى نهاية العقد، مشيرة إلى أنه الفترة التي تم الحصول على الحكم فيها كان عقد الإيجار انتهى بالفعل.

وتابعت السيدة أن خطبة الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي تمت في هذا المنزل، دون أن يتم دفع الإيجار، وبعد انتهاء مدة العقد والحكم لها بطردهم من المنزل، مشيرة إلى أنها استطاعت تنفيذ هذا الحكم بصعوبة، إلا أنها بمجرد استلام المنزل وجدت الكثير من التلفيات فيه، قائلة: "ودخلنا البيت لقينا فيه تلفيات وخدوا الأحواض".

وأوضحت أن هناك الكثير من الأشياء لم تجدها في المنزل كان من بينها مخزون "السيراميك"، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى رفع دعوى قضائية جديدة للحصول على قيمة التلفيات الموجودة، بالإضافة إلى إيجار العامين الذين ظلت بهم أسرة هنا الزاهد داخل المنزل بعد انتهاء العقد.

دعاوى قضائية ضد أسرة هنا الزاهد

وأكدت أنه في المقابل كانت أسرة هنا الزاهد ترغب في رفع قضية ضدها، لكن القضاء أصدر حكماً لصالحهم، لكنها فشلت في تنفيذه قائلة: "ولكن مش عارفين ليهم عنوان... أخو شيرين المنزلاوي كلّمنا يساومنا إننا ندّيهم فلوس عشان يخرجوا من البيت".

وشددت على أنهم حاولوا التواصل أكثر من مرة من خلال المخرجة منى الأبحر خلال القضية من أجل دفع مبلغ الإيجار المستحق لمدة عامين، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، واتهمت والدة هنا الزاهد، شيرين المنزلاوي بتوجيه الإهانات إلى زوجها.

وأشارت إلى أن هنا الزاهد اتهمت زوجها قائلة: "أنت موّتت أبونا، وجاي تموت أمنا وأنا مش عارفة هي إزاي تقول كده"، موضحة أنها تعلم أن لديهم مستحقات متأخرة ومخالفات.

وحول سبب حديثها الآن، أوضحت السيدة عزة أنها بعد أن شاهدت اللقاء التلفزيوني الأخير قررت الحديث قائلة: "لما شفت لقاء تلفزيوني لهنا الزاهد شكّيت في نفسي، وقولت بيروحوا يناموا على المخدة إزاي وعندهم كام وش"، مؤكدة على إصرارها على الحصول على حقهم وإلزامهم بإصلاح التلفيات التي تسببوا فيها في المنزل قبل مغادرته.

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