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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في أول ظهور لها بعد الولادة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا بكمين وصل طولهما إلى تحت المرفق واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالنقوشات ذات اللون الأزرق.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الأميرة رجوة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.
و قد حمل فستان الأميرة رجوة توقيع Evi Grintrla، فيما بلغ سعره 2,743 ريال سعودي أي ما يقرب من 40 ألف جنيه مصري.
وقدم الأمير الحسين والأميرة رجوة هدية لكل مواليد 3 آب/أغسطس بسبب ولادة إبنتهما في هذا التاريخ عبارة عن ليرة ذهبية وبطاقة مباركة لكل مواليد الذين ولدوا قسم الولادة بالمدينة الطبية فرحاً بهذا الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر هدية ثمينة من ولي العهد الأردني لمواليد 3 آب وهذا ثمن فستان الأميرة رجوة بعد الولادة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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