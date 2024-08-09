شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يحضر أولى ليالى عرض مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم يوسف الشريف على حضور الليلة الأولى لعرض مسرحية "السندباد" بطولة النجم يوسف الشريف، المقام حاليا على مسرح "يو"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، كما حضر عدد كبير من الجمهور على حضور العرض الأول للمسرحية.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجم كريم عبد العزيز، كل من: نيللي كريم، ومصطفى خاطر وسامى مغاورى وويزو، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

ويأتى عرض مسرحية السندباد في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

مهرجان العلمين الجديدة

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



يوسف الشريف يحضر أولى ليالي عرض مسرحية السندباد لكريم عبد العزيز