شكرا لقرائتكم خبر عن هرميكي من قلعة الحشاشين.. وصلة هزار بين كريم عبد العزيز وويزو خلال عرض السندباد والان مع تفاصيل الخبر

وصلة هزار كوميدية انتابت النجم كريم عبد العزيز والفنانة ويزو خلال الليلة الأولى لعرض مسرحية "السندباد"، المقام حاليا على مسرح "يو"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، كما حرصت ويزو على تقليد أسماء أعمال كريم عبد العزيز المختلفة، منها مسلسل "الحشاشين"، ليرد عليها كريم: "هرميكي من القلعة".

كما حضر عدد كبير من الجمهور على حضور العرض الأول للمسرحية، حيث رفع شعار كامل العدد، فضلا عن حضور النجم الكبير يوسف الشريف العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجم كريم عبد العزيز، كل من: نيللي كريم، ومصطفى خاطر وسامي مغاوري، وويزو، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

ويأتى عرض مسرحية السندباد في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

مهرجان العلمين الجديدة

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.