"مصدر الفخر والفرحة".. نبيل الحلفاوي يعلق على تتويج الأهلي بالدوري للمرة الـ44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته بفوز الأهلي على فريق سموحة بهدف دون رد، وتتويج القلعة الحمراء بالدوري الـ44.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الأهلي العظيم، الأهلي الكبير، الأهلي المشرف، الأهلي المحلق، الأهلي البطل، وأحسن جمهور في الكون، والإدارة المؤسسية الراسخة، جميعكم مصدر الفخر والفرحة، ألف ألف مبروك".

توج النادي الأهلي بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه والثاني على التوالي بعدما حقق الفوز على فريق سموحة مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مؤجلات الجولة 24 للمسابقة المحلية.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف الفوز والوحيد للأهلي في الدقيقة 90+5 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة رقم 81 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 8 نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73.

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