إلهام شاهين تخضع لجلسة تصوير أمام البحر.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة إلهام شاهين، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها أمام البحر.

وارتدت إلهام شاهين فستان باللون الأحمر خطفت به الأنظار وحرصت على إلتقاط عددا من الصور التذكارية.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وعلق بعضهم: "قمر ما شاء الله ، رشاقة وجمال، الفستان أكتر من رائع، البحر والهواء والوجه الحسن".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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