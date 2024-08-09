هكذا احتفلت ابنة إبراهيم يسري بعيد ميلاد شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

شاركت الفنانة الشابة هنا يسري ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، متابعيها عبر السوشيال ميديا احتفالها بعيد ميلاد شقيقها محمد.

ونشرت هنا، صورة تجمعها بشقيقها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " كل سنة وأنت سندي وظهري.. كل سنة وأنت أرجل وأجدع وأكرم راجل شوفته في حياتي.. ربنا يحفظك يا حبيبي ويباركلي فيك العمر كله يا رب".

يذكر أن، الفنانة هنا يسري والفنان الصاعد محمد يسري، هما ابني الفنان القدير الراحل إبراهيم يسري، وبدأ الإثنان مشوارهما الفني على نهج والدهما، اذ بدأت "هنا" رحلتها مع الغناء، وشقيقها مع التمثيل واشترك في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حكايات بنات".