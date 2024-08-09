شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد مشاهدات الموسم الثانى من House Of The Dragon عن الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت مشاهدة الحلقة الثامنة ولأخيرة للموسم الثاني من مسلسل House Of The Dragon من عدد أشخاص أقل مقارنة بـ نفس الحلقات من الموسم الأول من السلسلة، وفقًا لموقع IndieWire، تم مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الذى عرض على شبكة HBO من قبل 8.9 مليون مشاهد في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي 4 أغسطس الجارى، مقارنة بـ 7.8 مليون مشاهد للحلقة الأولى من الموسم الثانى.



وبالتالى لم تكن هذه الأرقام جيدة بالمقارنة مع حلقات الموسم الأول الأربعة من مسلسل House Of The Dragon، والتي حصلت على أرقام مشاهدة أعلى.



حيث حصلت الحلقة الأولى من الموسم الأول لـ مسلسل House Of The Dragon، على عدد مشاهدات وصل إلى 10 مليون مشاهدة، اما الحلقة الأخيرة من نفس الموسم فحصلت على عدد مشاهدات وصل إلى 9.3 مليون مشاهدة.



كما أكد المنتج التنفيذي والمشارك في تأليف وإخراج مسلسل House of the Dragon ريان كوندال، أن العمل على الموسم الثالث من السلسلة سيبدأ في الشهور الأولى من العام المقبل 2025، ولم يكشف عن اى معلومات أخرى حول الموسم المنتظر بما فيها أماكن التصوير أو موعد طرح الحلقات الجديدة.