شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لفيلم Kingdom of the Planet of the Apes عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Kingdom of the Planet of the Apes بـ مليون دولار فى شباك التذاك العالمى، لتصل إلى 397 مليونًا و 252 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 10 مايو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و25 دقيقة، ومن إنتاج شركة 20th Century Studios.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 171 مليونًا و45 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، 226 مليونًا و206 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

الفيلم من إخراج ويز بول مخرج فيلم Maze Runner، ويدور الجزء الجديد حول ما ادته الأحداث التي وقعت في فيلم War For The Planet of The Apes عام 2017.



يشارك في العمل الممثل أوين تيج و بطلة The Witcher فريا ألان و الممثل بيتر ماكون، الفيلم من تأليف جوش فريدمان و باتريك إيسون، وفي بيان لرئيس استوديوهات 20th century قال "فيلم The Planet of The Apes يعتبر من أكثر أفلام الخيال العلمي شهرة في التاريخ فضلا عن كونها جزءاً لا يمحى من تراث الاستوديوهات الخاص بنا"، مضيفا " مع طرح العمل القادم نحن سنكون محظوظون لمواصلة العمل في السينما الخيالية والمحفزة للتفكير ولا يسعنا الانتظار لرؤية كيف ستكون ردة فعل الناس على العمل".

وبدأت سلسلة أفلام The Planet of The Apes في عام 2001 ليتبعها عام 2003 فيلم The Planet of The Apes Revenge ، وتستمر السلسة حتى عام 2017 بآخر جزء قد طرح ، ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والمغامرة فى رحلة جديدة مع سيزار، حيث يرغم هو وزملاؤه القرود - خلال هذا الجزء - على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل، وبعدما تعانى القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما وكذلك مستقبل الكوكب.

ومبيعات التذاكر هذه متساوية تقريبًا مع اثنتين من الأجزاء الثلاثة السابقة في امتياز "Planet of the Apes" الذي تم إعادة تشغيله في القرن العشرين: "War for the Planet of the Apes" لعام 2017 الذي افتتح بمبلغ 56.2 مليون دولار و "Rise of the Planet of the Apes" لعام 2011، كما افتتح فيلم "Dawn of the Planet of the Apes" عام 2014 بإيرادات بلغت 54.8 مليون دولار، في حين حقق فيلم "Dawn of the Planet of the Apes" عام 2014 أفضل رقم في السلسلة بإيرادات بلغت 72 مليون دولار.