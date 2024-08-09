شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يلتقى بجمهوره في ختام مهرجان القلعة في دورته الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان عمر خيرت حفلا موسيقيا يوم الأربعاء 28 أغسطس بمصاحبة أوكسترا أوبرا القاهرة بختام مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 الذى يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس

وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا بأنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والإجتماعية والثقافية .



وأضافت أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبى التاريخية فى أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة .



وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام ٣١ حفلاً، بواقع إقامة حفلين متتاليين يومياً على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضحت زايد أنه تم زيادة عدد المقاعد لاستيعاب الجماهير إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور.



كما أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد من أبرز الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، حيث يجمع بين التراث الغنائى والموسيقى العريق بجانب التجارب الموسيقية المعاصرة ، ومنذ إنطلاقه في عام 1990، حقق نجاحاً كبيراً بفضل تنوع وغنى محتواه الفني.