إطلالة الأميرة رجوة بعد ولادة إبنتها تلفت الأنظار.. وهذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل لاإجتماعي، مقطع فيديو للأميرة رجوة خلال خروجها من المستشفى برفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وابنتهما الأميرة إيمان، التي أنجبتها الأميرة رجوة قبل أيام قليلة.



وتألقت الأميرة رجوة بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستاناً طويلاً وفضفاضاً، باللونين الأزرق والأبيض، من توقيع المصممة اليونانية Evi Grintela.

وجاء فستان الأميرة رجوة محتشماً، ومن قماش مريح من الكتان، باللون الأبيض ومطبع برسومات باللون الأزرق.

ومن الناحية الجمالية، اختارت الأميرة رجوة أن تتترك شعرهاً منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً يومياً ناعماً.



