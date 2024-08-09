خاص - Dizaster يتحدث عن " الميدان ": " ليس لدي هذه الشراسة ضد مغني الراب ".. وهذا مصير الجزء الجديد من " Bodied " إنتاج إيمينم

ميرنا وليد - بيروت - Dizaster، مغني راب لبناني ولد في الولايات المتحدة الأميركية، إكتسب شهرته بمشاركاته في مسابقات الـ Battle rap، وزادت شهرته بشكل كبير عندما بدأ ينافس في "Jumpoff League". يتميز بأسلوبه العدواني ومزاجه الناري، ما جعله أحد أبرز الشخصيات في مشهد الراب. في عام 2012، أصبح ديزاستر بطل "King of the Dot"، وشارك في العديد من المعارك الشهيرة والمثيرة للجدل خلال مسيرته.

واجه Dizaster مغنيّ راب بارزين، منهم Cassidy و Danny Myers، ما ساهم بشكل كبير في شهرته في مجتمع الهيب هوب، وهذه المعارك رفيعة المستوى، جعلت منه شخصية محورية في صناعة معارك الراب.

تشارك Dizaster المسرح مع مغنين معروفين آخرين، ومن أبرز معاركه معركته مع DNA في حدث إستضافه النجم العالمي درايك، وهذه المعركة هي مثال عن الأداءات المهمة التي ميزت مسيرته، بالإضافة إلى مشاركته في أحد أهم الأعمال السينمائية عن الـ Battle rap، وهو فيلم "Bodied" الذي طرح عام 2017، من إنتاج النجم العالمي إيمينيم، وقد أتقن خلاله Dizaster تجسيد دور الرابر العدائي.

نظم Dizaster في لبنان Battle rap بعنوان "الميدان - جسر العرب" في KED، جمعت عدداً من الرابرز العرب من لبنان وفلسطين ومصر وليبيا، وكان لموقع الفن هذا اللقاء معه.

أخبرنا أكثر عن "الميدان - جسر العرب"، وكيف تمت التحضيرات لهذا الحدث؟

الميدان هي قصة عن مكان حقيقي، كانوا يقيمون فيه تحديات بالزجل التراثي وبالهجاء وتعود إلى مئات السنين، والمكان لا يزال موجوداً حتى الآن، وكنا نلعب فيه عندما كنا صغاراً في العمر، ووقعت فيه معارك، إذ يتحدى الشعراء بعضهم البعض، وبالنسبة لي هذا أمر مهم جداً، والهجاء يجري في دمي، فعائلتي كاملة وأجدادي كانوا يشاركون في هذا النوع من المعارك، وأنا قمت حالياً بإستحداث هذا نوع من المعارك، لكي نطوّره كجيل جديد.



شاركت في عدد كبير من مباريات الراب في لبنان والخارج، ما الفرق بين الأداء باللغة العربية والأداء باللغة الإنكليزية؟

الأداء باللغة العربية مختلف جداً، فأنا أشعر بالراحة أكثر عندما أتكلم باللغة العربية، بالإضافة إلى أن اللغة العربية تحتوي على عدد أكبر من الكلمات والعبارات، عدا عن وجود عدد أكبر من الطرق التي يمكنك أن تستعملها، وتعبر عن نفسك بطريقة أفضل، وتوصل الفكرة التي تريدها، وأعتقد أنك تستطيع أن تتوسع أكثر بالراب باللغة العربية، فالراب باللغة الإنكليزية لديه سقف بعكس اللغة العربية التي لا تمتلك سقفاً، وتستطيع أن تطورها من خلال تعدد الزوايا التي يمكنك إستخدامها، بعكس اللغة الإنكليزية التي لا تستطيع من خلالها التعبير عن كل ما تريد إيصاله، فالراب باللغة العربية يمكن أن يصبح أكبر من الراب باللغة الإنكليزية، وأنا بالطبع أختار أن أكمل الراب باللغة العربية.



ماذا عن مشاركتك في فيلم "Bodied" من إنتاج إيمينيم؟ وهل من مشاركات جديدة في أي أعمال سينمائية؟

كما يعرف الجميع، فإن بدايات إيمينم كانت في هذا العالم ومن التحديات بالراب في الشوارع، كانت فكرة الفيلم السيطرة على الجيل الجديد وإيصال فكرة الراب إليه بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى إظهار حياة الراب الواقعية في أميركا، وكل المشاكل الموجودة فيها. الفيلم يجمع حياة الراب والواقع الذي يعيشه مغني الراب، وكيف تقام التحديات الحقيقية في الحياة الواقعية، والمشاكل التي تأتي بسببها. التجربة كانت قوية جداً، لأني أنا من كتب كل الـ bars التي أديتها في الفيلم، فمنتجو الفيلم أعطونا الحرية الكاملة، من دون أن يوجهوا لنا أي ملاحظة لتغيير أي شيء، وذلك للحفاظ على أصالة وروح الـ Battle rap، وكان هذا شعوراً قوياً. نحن نطالب حالياً بصنع جزء ثانٍ من الفيلم، وأتمنى أن يوافقوا، فهناك كلام عن فكرة الجزء الثاني.

في فيلم "Bodied"، جسدت شخصية عنيفة وعدوانية، هل هذه الشخصة هي نفسها شخصيتك في الـ Battle rap؟ وهل تنعكس على شخصيتك في الحياة الواقعية؟

شخصيتي في الفيلم هي طبعاً نفس شخصيتي في الـ Battle rap التي أخوضها، ولكن مع القليل من المبالغة، فهذه الشخصية صنعت للتمثيل ولجذب الجمهور، ومن الطبيعي أن ينعكس القليل من هذه الشخصية على حياتي الواقعية.



بعيداً عن الـ Battle rap، ما سبب عدم طرحك أغنيات منفردة في الفترة الأخيرة؟

​​​​أعمل حالياً على أغنيات جديدة لجمهوري، وسأقوم بطرح أغنيات أكثر، فالـ Battle rap يأخذ وقتاً في التحضير، ويحتاج إلى الكثير من الطاقة والمجهود، وفي الشهرين الأخيرين، لم أستطع دخول الستوديو كثيراً، ولكن بحوزتي أغاني كثيرة، أنتظر الوقت المناسب لطرحها.

في نزالاتك خارج لبنان تكون عدائياً بشكل كبير، هل تتساهل مع خصومك في لبنان؟

الموضوع ليس موضوع تساهل، فأنا نظمت هذا الحدث بنفسي، وليس لدي هذه الشراسة ضد مغني الراب الذين أحضرتهم إلى لبنان للمشاركة في الـ Battle rap، فأنا أهتم بهم كثيراً، وأريدهم أن يأدوا بطريقة مثالية.

ما مصير "الميدان" حالياً؟ وهل هناك نسخة ثانية منه؟

مستقبل "الميدان" هو أننا سنقوم بتوزيعه على كل الشرق الأوسط، وسنأخذه إلى جميع البلدان، فالـ Battle rap في العالم العربي بدأ في بيروت، و"الميدان" هو البطولة الرسمية في لبنان، ولم يعد هناك بطولة "The Arena".