سارة أبي كنعان تبرز رشاقتها بإطلالتها بملابس البحر.. وعقدها يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان مجموعة صور، ظهرت من خلالها على شاطئ البحر، وهي تستمتع بوقتها في لبنان.



وقد إختارت سارة لهذه المناسبة مايوه من قطعتين من عدة ألوان، وقد نسقت معه عقداً مميزاً حمل إسمها، وعقداً آخر حمل مفتاحاً، ونظارة شمسية باللون الأصفر.

وعلقت سارة على المنشور قائلة: "تحت الشمس" باللغة الفرنسية، ليرد عليها زوجها الممثل اللبناني وسام فارس قائلاً: "ليس "تحت الشمس" أنت الشمس".

وكانت قد شاركت سارة أبي كنعان الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيه وهي تحتفل وزوجها الممثل اللبناني وسام فارس، بعيد ميلاد إبنته ياسمين التي بلغت الـ 7 سنوات، وذلك بأحد الأماكن العامة على البحر.

وقد إختارت سارة لهذه المناسبة ملابس بحر من نقشة النمر، وفوقها كاش مايو من الشبك باللون الأسود.