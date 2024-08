شكرا لقرائتكم خبر عن حققت رقما قياسيا.. 7 معلومات عن ويتنى هيوستن فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 9 من أغسطس مع ذكرى ميلاد المغنية الشهيرة ويتني هيوستن التي ولدت عام 1963، لتسطر تاريخاً كبيراً لها قبل وفاتها في الـ 11 من شهر فبراير عام 2012 بعد جرعة مخدرات زائدة عن عمر 48 عام.



وخلال السطور التالية نتعرض لعدة معلومات عنها خاصة أنها عاشت حياة درامية للغاية حتي في وفاتها إذ رحلت قبل ليلة واحدة من حفل توزيع جوائز جرامى الموسيقية فى لوس أنجلوس.



ويتني هيوستن



اكتسبت شهرة كبيرة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات كصاحبة صوت مختلف وجديد أثار انتباه كل من استمع له وقتها.

كانت هيوستن في صغرها تتعلم بمدرسة ثانوية كاثوليكية كما عملت عارضة أزياء في فترة الثمانينيات، واشتهرت بصورة كبيرة في هذا المجال بعدما نشرت صورها فى امجلات مثل Vogue .

عام 1985 أطلقت ويتن هيوستن أولى ألبوماتها الموسيقية باسمها "Whitney Houston" وحقق مبيعات تجازوت 25 مليون نسخة آنذاك .

بعد النجاح الكبير التي حققته بسبب ألبومها وفى عام 1988 تم ترشيحها لثلاث جوائز وحصلت على جائزة الجرامى الموسيقية لأدائها أغنية I wanna dance with somebody.

عام 1989 أنشئت منظمة غير ربحية تهدف لجمع التبرعات للأطفال المشردين حول العالم .

اشتهرت بغناء أغاني عديدة ولكن يبقى الأشهر منها I will Always Love You فى فيلم The Body Guard وحققت الأغنية مبيعات تجاوزت الـ40 مليون نسخة حول العالم .

تزوجت من المغنى الأمريكى بوبى براون وانجبت منه ابنتهما الوحيدة بوبى كريستينا عام 1992 .

في حياتها العديد من الأرقام القياسية منها أنها المغنية الأمريكية الوحيدة التى تصدرت سبع مرات المرتبة الأول فى لائحة أفضل 100 أغنية فى العالم .